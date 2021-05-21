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Минэнерго: Россия удовлетворит рост спроса на бензин в период отпусков

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличиться летом в период отпусков, сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в мае и начале июня.В источнике
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С чего всё началось

«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
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