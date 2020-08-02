Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

с чего всё началось

Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ. В июне, по словам главы ведомства Александра Новака, процент выполнения сделки ОПЕК+ составил 99%.

Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне

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