Энергетика
КоммерсантъМинэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне
Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ. В июне, по словам главы ведомства Александра Новака, процент выполнения сделки ОПЕК+ составил 99%.
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с чего всё началось
Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.ТАСС11:27
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Армия и оружие
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В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег
Бронемашину, затонувшую в Керченском проливе, вытащили на берег, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 08:55
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Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл четвертый этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
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Неелова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
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Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
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Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
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Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
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В «Зените» отреагировали на переход Кокорина в «Спартак»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет на обещанное интервью.
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Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
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Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
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Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург
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Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес
Самбурская вернётся в сериал «Универ»
Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
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Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
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«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах
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«Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за защитника «Севильи» Карлоса
Лондонский «Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает The Telegraph.
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Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
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Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»
Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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Терюшков: у «Химок» свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слова бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана о роли генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова в его увольнении.
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