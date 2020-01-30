Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
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