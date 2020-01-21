Энергетика

ТАССТАССМинэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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