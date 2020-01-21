Энергетика
ТАССМинэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
РЖД приостановят грузовое сообщение с Китаем
РЖД уведомили грузоотправителей о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в приказе № 89 Центра фирменного транспортного обслуживания госмонополии (есть у РБК).
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Футбол
Соболев: Еще не до конца верю, что я перешел в «Спартак»
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Политика
Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Происшествия
Взрыв и стрельба в Харькове: полиция начала операцию «Сирена»
Полиция Харькова объявила о начале операции «Сирена» после того, как неизвестные в четверг, 30 января, устроили взрыв и стрельбу возле областного Дома ребенка на Кузнецкой улице.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза
Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Футбол
Жиру согласился перейти в «Лацио» и ждет разрешения «Челси»
Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал согласие на переход в «Лацио».