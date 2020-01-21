Энергетика
Ореанда-НовостиМинэнерго США допустило подорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США допустило сценарий, в котором произойдёт удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель. Отмечается, что данной отметки стоимость нефти может достигнуть уже к 2050 году.
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Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Политика
США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым
Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Происшествия
Стала известна личность погибшего при обрушении СКК в Санкт-Петербурге
СМИ назвали личность погибшего в ходе обрушения СКК "Петербургский" в СПб. По информации "Фонтанки", им оказался 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров.
Кино
Адам Сэндлер создаст ещё четыре фильма с Netflix
Политика
В ДНР выдвинули условие проведения нового обмена пленными
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) выдвинули украинской стороне условие для проведения нового обмена пленными.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию
Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
В Москве у бортпроводников с рейса из Китая заподозрили коронавирус
У бортпроводников рейса, прибывшего 31 января в Москву из Китая, заподозрили коронавирус, передает "Интерфакс".
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 появился в продаже в России
Россиянам Samsung Galaxy A71 предлагают приобрести по цене 29 990 рублей в черном, белом и голубом цвете.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Футбол
«Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
Энергетика
«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу
Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX представили в России
Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории бренда. В России его уже предлагают для заказа.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.