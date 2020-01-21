Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиМинэнерго США допустило подорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США допустило сценарий, в котором произойдёт удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель. Отмечается, что данной отметки стоимость нефти может достигнуть уже к 2050 году.
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