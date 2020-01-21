Энергетика
Газета.RuМинэнерго США допустило подорожание нефти до $183 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это произойдет в результате высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
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