Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

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