Энергетика

РБКРБКМинэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Взгляд.ру13:00

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

ТАССвчера в 19:03

Эксперт Юшков рассказал, при каких условиях нефть будет стоить 183 доллара

ФАН05:18

Эксперт усомнилась в сценарии США по удорожанию нефти Brent до $183

РИА Новости04:46

Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

РБК01:24

Минэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году

Коммерсантъвчера в 20:59

Нефть опустилась до $57 за баррель

REGNUM09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Религия

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Lenta.ru 11:37
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 28 января в 11:05
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Политика

МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов

Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Lenta.ru 09:54
Общество

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
РИА Новости 12:54
Спорт

Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
ТАСС Спорт 13:28
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

Пятый канал 13:10
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру 11:50
Армия и оружие

В ЛНР при обстреле пострадали два человека

Новости РуФокс 09:57
Гаджеты

Apple готовится выпустить ряд устройств в первой половине 2020 года

Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
News.ru 01:36
Футбол

Бруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Советский спорт 12:35
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Мир фантастики 09:55
Футбол

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 13:12
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Футбол

Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Нева Спорт 11:52
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
ITZine.ru 00:07
Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Эхо Москвы вчера в 10:30
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Известия 12:45
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru 08:15
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль

Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
7Дней.ру 28 января в 08:00
Авто

В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y

Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
CarsWeek.ru 02:28
Политика

Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа».
РБК 10:20
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное