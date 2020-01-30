Энергетика
РБКМинэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году
Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Политика
МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов
Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Общество
Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате
Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Спорт
Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
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Apple готовится выпустить ряд устройств в первой половине 2020 года
Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
Футбол
Бруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Футбол
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Футбол
Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ
В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Политика
В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев
Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль
Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
Авто
В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y
Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
Политика
Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа».
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).