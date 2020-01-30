Энергетика
Красная веснаМинэнерго США допустило рост цены на нефть до $183 за баррель
Нефть марки Brent может достичь к 2050 году цены в $183 за баррель, если вырастут издержки на ее добычу и будут затруднения с разведыванием доступных месторождений, заявило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США 30 января в своем ежегодном долгосрочном прогнозе.
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Экономика
США сняли санкции с китайской судоходной компании
Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Здоровье
Во всех школах Самарской области объявлен недельный карантин
С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
Спорт
Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА
Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, которое размещено на официальном сайте ведомства.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ расстреляли группу сослуживцев из РПГ, СМИ готовят фейки о ДНР
В рядах ВСУ продолжается рост количества небоевых потерь По сообщению представителей Народной милиции ДНР и ЛНР, за сутки по всей линии разграничения три бойца украинской армии погибли и пятеро ранены.
Происшествия
В Подмосковье проверят данные, что женщина посадила ребенка за руль
Следователи организовали проверку после публикации в СМИ видеозаписи, где женщина якобы сажает ребенка за руль арендованного автомобиля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай
Работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим, сообщил Минтранс РФ.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Авто
Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.