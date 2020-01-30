Нефть марки Brent может достичь к 2050 году цены в $183 за баррель, если вырастут издержки на ее добычу и будут затруднения с разведыванием доступных месторождений, заявило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США 30 января в своем ежегодном долгосрочном прогнозе.

Минэнерго США допустило рост цены на нефть до $183 за баррель

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