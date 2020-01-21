Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Общество Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика ЕСПЧ не стал запрещать экстрадицию Цемаха в Нидерланды Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Политика В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9» Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.

Политика Путин уволил главу Чувашии Игнатьева 1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Общество Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

Происшествия В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2» Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.