Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

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