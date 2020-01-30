Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМинэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.
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Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

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