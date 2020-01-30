Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

ТАССвчера в 19:03

Минэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году

Коммерсантъвчера в 20:59

Нефти марки Brent прогнозирует цену в $183 за баррель

News.ruвчера в 19:24

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

РИА Новости00:55

США допустило повышение цен на нефть до $180 к середине века

Телеканал 360°вчера в 21:59

Минэнерго США допустило рост цен на нефть до $183 к 2050 году

РБК00:26

США не исключили роста цены нефти до 183 долларов к 2050 году

Взгляд.рувчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Известия вчера в 21:16
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Армия и оружие

Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Новостной фронт 28 января в 14:10
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
Футбол

Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»

Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.
Soccer.ru вчера в 12:14
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Общество

Главу Алтая госпитализировали в больницу

REGNUM вчера в 21:21
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru вчера в 12:32
Авто

Водители в РФ рискуют жизнью из-за упрямства

По данным Росстандарта, в России насчитывается порядка 1,5 млн автомобилей 2010—2014 г. в. с потенциально опасными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 23:27
Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru вчера в 10:23
Политика

Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
News.ru вчера в 13:24
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru вчера в 09:26
Баскетбол

Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на площадку в футболке с номером 24.
Газета.Ru вчера в 20:46
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 28 января в 05:07
Политика

Глава украинской делегации высказалась о возвращении России в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в международной организации.
Московский Комсомолец вчера в 23:20
Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Красная весна вчера в 14:32
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное