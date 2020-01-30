Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Армия и оружие Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.

Футбол Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии» Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Политика Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Политика Глава украинской делегации высказалась о возвращении России в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в международной организации.

Политика Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.