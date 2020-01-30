Энергетика
РИА НовостиМинэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
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Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
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В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
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В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
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В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
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Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
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Космос
Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца
Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
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Общество
Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж
Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
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Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак была замечена в клинике пластической хирургии
Телеведущая обратилась за советом к Сергею Блохину. Ксения Собчак нанесла визит в клинику известного пластического хирурга Сергея Блохина.
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