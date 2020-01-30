Энергетика
Российская газетаМинэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.
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Политика
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Официальный курс евро вырос на 74 копейки
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
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800 человек эвакуировали с химфака МГУ
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Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
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ЕСПЧ отказал в защите свидетелю из ДНР по делу Boeing MH17
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