Энергетика
Российская газетаМинэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Здоровье
Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа
Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Армия и оружие
Минск и Вашингтон продолжили диалог по региональной безопасности
Со стороны Дженифер Мур и военных атташе стран Североатлантического альянса была подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности, констатирует агентство.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Футбол
Кононов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана
Бывший наставник «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов вошел в список кандидатов на позицию главного тренера сборной Азербайджана.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Политика
Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война
Президент заявил, что если бы он слушал Болтона, США участвовали бы уже в "шестой мировой войне".
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Политика
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Наука
Доказан простой способ избежать рака
Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании назвали простой способ защиты от рака.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла эстафету на юниорском ЧМ
Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.