Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМинэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Минэнерго США: цена на нефть Brent может достигать $180

REGNUMвчера в 21:57

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

РИА Новости00:55

США допустило повышение цен на нефть до $180 к середине века

Телеканал 360°вчера в 21:59

Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

РБК01:24

Минэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году

Коммерсантъвчера в 20:59

Нефти марки Brent прогнозирует цену в $183 за баррель

News.ruвчера в 19:24

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

ТАССвчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика

Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии

RT на русском 01:54
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа

Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Экономика сегодня 02:27
Армия и оружие

Минск и Вашингтон продолжили диалог по региональной безопасности

Со стороны Дженифер Мур и военных атташе стран Североатлантического альянса была подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности, констатирует агентство.
Российская газета вчера в 11:03
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Футбол

Кононов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший наставник «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов вошел в список кандидатов на позицию главного тренера сборной Азербайджана.
Нева Спорт 00:59
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
RT на русском 01:45
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Энергетика

В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
REGNUM 00:11
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru 00:55
Политика

Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

Президент заявил, что если бы он слушал Болтона, США участвовали бы уже в "шестой мировой войне".
Вести.Ru вчера в 22:54
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:46
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Эхо Москвы 03:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:12
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 01:05
Политика

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Экспресс газета вчера в 22:30
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Космос

Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
Наука

Доказан простой способ избежать рака

Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании назвали простой способ защиты от рака.
Lenta.ru 01:10
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Биатлон

Сборная России по биатлону выиграла эстафету на юниорском ЧМ

Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
News.ru вчера в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное