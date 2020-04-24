Политика

Вести.RuВести.RuСША хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Читать в источнике
Комментировать689

Подробнее о событии

Эксперт оценил желание США вытеснить РФ с рынка ядерных технологий

News.ru03:57

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

РИА Новостивчера в 22:34

Минэнерго США намеревается вытеснить РФ и КНР с рынка ядерных технологий

Известиявчера в 23:39

США намерены вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

Московский Комсомолецвчера в 23:07

США хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

Комсомольская правдавчера в 22:56

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Вести.Ruвчера в 23:57

Минэнерго США предлагает запретить импорт ядерного топлива из России

ТАССвчера в 22:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
395
Происшествия

В Курске скончалась четвёртая пациентка с подтверждённым коронавирусом

Ранее в регионе сообщали о четырёх скончавшихся пациентах с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 04:20
Происшествия

В Петербурге задержали молодых националистов за оскорбительные надписи

Форпост Северо-Запад 03:48
1
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила безопасной доставки еды на дом

"При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 м и сообщить вам о доставке по телефону", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Вестник Кавказа 00:20
Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
232
Общество

В России за сутки зафиксировали 5849 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19 — общее число инфицированных в стране составляет 68622 человека.
Парламентская газета 03:36
Футбол

Легенда «Ливерпуля» Фаулер рассказал, как не смог найти работу в третьем дивизионе Англии

Легендарный нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал о трудностях с поиском работы на родине, в Англии, после окончания карьеры футболиста.
Чемпионат 04:08
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
645
Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
1K
Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
37
Общество

В Пензенской области заболел коронавирусом месячный младенец

В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила о возрасте новых заболевших.
1pnz.ru 04:00
1
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Экономика

Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета

Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
News.ru 04:28
4
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Общество

В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
270
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о пагубном пристрастии Волочковой

Дана Борисова раскрыла пристрастие Анастасии Волочковой к алкоголю. По словам телеведущей, балерина "нормально бухает".
ТВ Центр 01:59
7
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек.
Lenta.ru 04:33
33
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
13
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300

Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 03:51
2
Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
74
Авто

Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Ради сравнения, самая дешёвая модификация Lada Granta в Казахстане продаётся по цене в 3,39 млн тенге (приблизительно 600 тыс. руб.).
CarsWeek.ru 22 апреля в 11:27
77
Энергетика

Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром»

Снижение стоимости нефти и сохранение низких цен на газ приведет к снижению объема добычи сланцевого газа в США, сказал зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.
Украина.ру 02:42
Общество

44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
58
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
71
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
3
Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
395
Как работают Яндекс.Новости?
Главное