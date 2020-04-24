Политика
Российская газетаМинэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США. Документ опубликован на сайте ведомства. В министерстве считают необходимым сократить объем российского ядерного топлива, разрешенного к поставкам в США.
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Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Здоровье
16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом
На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru 22 апреля в 13:30
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Гаджеты
Intel Tiger Lake находится в производстве, запуск — в середине года
Процессоры Intel для мобильных ПК, выпущенные с использованием технологического процесса 10 нм На CES 2020 Intel демонстрировала процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами общего назначения и графическим процессором с 96 исполнительными блоками (execution units, EUs).
3DNews вчера в 19:36
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 22 апреля в 00:52
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM вчера в 09:39
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Общество
Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец вчера в 11:33
Общество
Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс
Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.
РБК 03:00
Общество
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Футбол
Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в товарищеском матче «Хаммарбю», совладельцем которого является.
Спорт-Экспресс вчера в 19:27
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Общество
Исаев отстранил от должности главу Заводского района
Глава администрации Заводского района Саратова Сергей Червяков отстранен от должности.
Регион 64 02:42
Кино
Смолянин стал одним из главных героев в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл роль отца главного героя Саши - Фёдора. Семья главного героя Саши Рябинина - среднестатистическая.
Readovka67.ru 22 апреля в 10:00
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова
Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
РИА Новости 02:34
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25