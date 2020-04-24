Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США. Документ опубликован на сайте ведомства. В министерстве считают необходимым сократить объем российского ядерного топлива, разрешенного к поставкам в США.

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».

Политика Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. 22

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 10

Гаджеты Intel Tiger Lake находится в производстве, запуск — в середине года Процессоры Intel для мобильных ПК, выпущенные с использованием технологического процесса 10 нм На CES 2020 Intel демонстрировала процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами общего назначения и графическим процессором с 96 исполнительными блоками (execution units, EUs).

Общество В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом 23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73). 9

Происшествия В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 63

Происшествия Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. 163

Общество Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.

Футбол Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю» Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в товарищеском матче «Хаммарбю», совладельцем которого является.

Общество Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. 322

Общество Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.