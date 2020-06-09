Энергетика

ПРАЙМПРАЙММинэнерго США меняет прогнозы по цене и спросу на нефть в 2020 году

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 38,02 доллара за баррель с прежних 34,13 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
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