Политика

Lenta.ruLenta.ruМинэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа

Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.
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Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа

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