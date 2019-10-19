Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом законодателей уведомили в письме.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Футбол Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Политика Трамп пригрозил CNN иском за «предвзятость» Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN из-за ее предвзятости, передает Fox News.

Общество Исследование: россияне едят слишком много яиц Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.

Единоборства Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.

Шоу-бизнес Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Армия и оружие Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора.

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Происшествия В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета В Красноярске задержан 54-летний мужчина, по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке «Костя Канский».

Игры Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat.

Политика Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.

Армия и оружие СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Энергетика «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.