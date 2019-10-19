Политика
Российская газетаМинэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом законодателей уведомили в письме.
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Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
РБК вчера в 13:12
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Армия и оружие
Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии
Российская газета вчера в 08:19
Армия и оружие
Военный эксперт высоко оценил боеготовность российских ядерных сил
Парламентская газета 17 октября в 12:02
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Футбол
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 05:11
Политика
Трамп пригрозил CNN иском за «предвзятость»
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN из-за ее предвзятости, передает Fox News.
Аргументы и Факты вчера в 22:56
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру вчера в 07:06
Единоборства
Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Чемпионат 00:53
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
Шоу-бизнес
Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью
Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Газета Metro вчера в 09:59
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Армия и оружие
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора.
РИА Новости вчера в 19:09
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина, по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке «Костя Канский».
Известия 00:12
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Общество
Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
Дни.ру вчера в 14:17
Игры
Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности
Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat.
Ferra вчера в 14:19
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Армия и оружие
СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии
США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд
Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
Finam.Ru вчера в 09:58
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50