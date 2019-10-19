Политика
Российская газетаМинэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом законодателей уведомили в письме.
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Финансы
Москва обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году вместо долларов
Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
ПРАЙМ 06:20
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Российская газета 06:38
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru вчера в 09:16
Политика
Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit
В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Общество
Фома не разрешает: что нельзя делать 19 октября
19 октября связывают с одним из 12 апостолов - со святым Фомой - рыбаком из Галилеи.
Первый Тульский 05:58
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Политика
Клинтон опять беспокоится, что Москва помешает выборам
REGNUM вчера в 19:38
Политика
В Сербии ждут Дмитрия Медведева
Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Гаджеты
16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X демонстрирует производительность на уровне 18-ядерного Core i9-9980XE — без разгона и со стоковым кулером
Оптовая отпускная цена Intel Core i9-9980XE — по-прежнему около $2000, новейший 18-ядерный Core i9-10980XE (его производительность не сильно отличается от предшественника) — $1000, но Ryzen 9 3950X окажется дешевле и второго, и уж тем более первого.
iXBT.com 02:25
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Советский спорт 03:02
Политика
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда вчера в 13:53
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Смена председателя Совета по правам человека может стать концом СПЧ
Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ), консультативного органа при президенте, вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
Ведомости 17 октября в 17:19
Футбол
Владелец «Милана» не планирует продавать клуб
Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.
Чемпионат 03:09
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ 17 октября в 16:38
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48