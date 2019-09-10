Энергетика

News.ruNews.ruМинэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК

Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году

Известия12:47

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК

News.ru12:59

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти и ее добыче в ряде стран

ПРАЙМ12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.
РИА Новости вчера в 20:20
Наука

Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Экономика

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика

США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК 12:44
Политика

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru 10:02
Политика

Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.
РИА Новости 19:05
Политика

Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися

Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru вчера в 19:37
Гаджеты

Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
РИА Новости вчера в 23:10
Наука

Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий

Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Наука

Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей

В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.
Ferra 06:19
Политика

Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома

Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

Аргументы и Факты 15:06
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Происшествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Общество

Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика

Блэр призвал к новому референдуму для выхода из кризиса вокруг Brexit

Ранее действующий премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября с соглашением или без него Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что только повторный референдум о членстве страны в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit.
Аргументы и Факты 10:57
Политика

Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
Life.ru 20:53
Армия и оружие

В Венесуэле начинаются военные учения на границе с Колумбией

Росбалт вчера в 17:59
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Кино

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС 07:22
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Министерство энергетики США
Исполнительный департамент правительства США, отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное