Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Шоу-бизнес Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

Политика Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.

Общество Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Политика Медведев рассказал о развитии российской экономики Премьер сообщил, что сейчас «раскручиваются» все национальные проекты, а правительство готовит прогноз развития экономики, который будет включать два сценария: оптимальный и более сложный.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Здоровье Онколог развеяла мифы о детском раке Детский онколог Светлана Варфоломеева развенчала основные мифы о детском раке.

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Кино Новый роман Стивена Кинга экранизируют Опубликованный 10 сентября новый роман американского писателя Стивена Кинга «Институт» начали готовить к экранизации.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Общество Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.