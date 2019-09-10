Энергетика
News.ruМинэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК
Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год
Агентство нефтегазовой информации00:31
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