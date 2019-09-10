Энергетика
News.ruМинэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК
Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год
Агентство нефтегазовой информации00:31
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В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
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Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
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Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200 рейтинга, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Общество
Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября
Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 11:56
Футбол
Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы
Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.
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На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
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Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
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В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России
Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России.
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BFM.ru вчера в 03:30
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
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Собеседник вчера в 05:07
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45