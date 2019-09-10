Энергетика

News.ruNews.ruМинэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК

Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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В США наметилась тенденция снижения добычи сланцевой нефти

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