Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Происшествия В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.

Происшествия Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции Агента задержали в Монако после обысков по подозрению в коррупции и отмывании денег.

Армия и оружие США усилили систему ПРО Aegis в Румынии Как поясняет издание, таким образом США завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии временно заменял THAAD.

Авто BMW превратила X5 в водородный кроссовер Компания BMW представила концепт-кар i Hydrogen NEXT — прототип водородного кроссовера на базе модели BMW X5.

Общество Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Здоровье В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Происшествия В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Игры Disney решил продать игровую студию FoxNext Компания Disney планирует продать игровое подразделение компании Fox.

Армия и оружие Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30 Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.

Происшествия Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму "Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море при купании", - говорится в сообщении, распространенном в среду региональным подразделением СК.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.

Гаджеты Apple оставила в продаже в РФ только iPhone 8 и iPhone XR На официальном сайте компании теперь доступны для заказа представленные вчера модели, iPhone XR и iPhone 8. Остальные модели больше не предлагаются. iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max скоро будут доступны для заказа, а 20 сентября их начнут предлагать в розничных точках продаж.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.