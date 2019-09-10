Энергетика
News.ruМинэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК
Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год
Агентство нефтегазовой информации00:31
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Disney решил продать игровую студию FoxNext
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Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
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Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море при купании", - говорится в сообщении, распространенном в среду региональным подразделением СК.
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IBU снял временное отстранение с девяти биатлонистов из Казахстана
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Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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