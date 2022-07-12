ПРАЙММинэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 и 2023 годыВ июне минэнерго повысило прогноз на текущий год на 10 тысяч баррелей в день — до 11,92 миллиона, а на 2023 год — на 120 тысяч баррелей, до 12,97 миллиона баррелей в сутки соответственно.ПРАЙМУхудшение ожиданий связано с санкциями Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из России.Lenta.ruБольшая часть покупателей будет сосредоточена в Азии, также российская нефть пойдет в Африку.Lenta.ruПоследний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСША ухудшили прогноз по падению добычи российской нефтиОбщественная служба новостейвчера в 14:17США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России до 9,1 миллиона баррелей в суткиLenta.ruвчера в 14:00Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 и 2023 годыПРАЙМвчера в 12:10Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в странеREGNUMвчера в 13:16Минэнерго США еще понизило прогноз на добычу нефти в РФ к концу 2023 годаИА Красная Веснавчера в 13:27Показать ещёОценить5Поделиться