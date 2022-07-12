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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 и 2023 годы

В июне минэнерго повысило прогноз на текущий год на 10 тысяч баррелей в день — до 11,92 миллиона, а на 2023 год — на 120 тысяч баррелей, до 12,97 миллиона баррелей в сутки соответственно.
ПРАЙМ
Ухудшение ожиданий связано с санкциями Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из России.
Lenta.ru
Большая часть покупателей будет сосредоточена в Азии, также российская нефть пойдет в Африку.
Lenta.ru
Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.
Финмаркет

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США ухудшили прогноз по падению добычи российской нефти
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