Энергетика

REGNUMREGNUMМинэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году

Вашингтон, 9 июня 2020, 19:30 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году на 11,4% — до $38,02 за баррель. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба ведомства.
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