Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

Минэнерго США повысило прогноз по стоимости нефти Brent в 2020 году на 11,4% - до 38,02 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По прогнозам на 2021 год, нефть будет стоить 47,88 долларов за баррель.
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Россия открывает границы для выезда и въезда

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