Энергетика
Аргументы и ФактыМинэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году
Минэнерго США повысило прогноз по стоимости нефти Brent в 2020 году на 11,4% - до 38,02 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По прогнозам на 2021 год, нефть будет стоить 47,88 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Здоровье
В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
Общество
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Происшествия
ФСИН назвала условия домашнего ареста Ефремова
Федеральная служба исполнения наказаний назвала условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова.
Профиль 01:01
Политика
67% россиян пожелали проголосовать по поправкам к Конституции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 10 июня, опубликовал результаты опроса по поводу планов россиян по участию в голосовании по поправкам к Конституции, предложенным президентом России Владимиром Путиным.
Известия 03:34
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области приближается к 800
9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах.
Телепорт вчера в 02:20
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина, назвав его человеком, который "лучше всех знает, что такое дно".
РИА Новости вчера в 18:43
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform вчера в 06:06
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
WomanHit.ru 03:25
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Фигурное катание
Американский фигурист Риппон резко отреагировал на извинения Ягудина
RT на русском 04:00
Экономика
В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Футбол
Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть»
Дмитрий Аленичев работал с красноярской командой в период с 2017 по 2019 годы.
ГЛАС.RU 04:09
Космос
В Кировской области успешно запустили первую в России частную ракету
Московский Комсомолец Киров вчера в 03:11
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Общество
В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом
В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14