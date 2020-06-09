Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

Минэнерго США повысило прогноз по стоимости нефти Brent в 2020 году на 11,4% - до 38,02 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По прогнозам на 2021 год, нефть будет стоить 47,88 долларов за баррель.
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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $38,02

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REGNUM12:30

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $38 за баррель

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В США похоронили Джорджа Флойда

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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

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В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре.
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Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая.
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

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Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
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Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
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Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
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