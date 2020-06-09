Энергетика
Аргументы и ФактыМинэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году
Минэнерго США повысило прогноз по стоимости нефти Brent в 2020 году на 11,4% - до 38,02 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По прогнозам на 2021 год, нефть будет стоить 47,88 долларов за баррель.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ИА Красная Весна 14:03
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую
Национальная служба новостей 17:40
Политика
В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов
Овчачек добавил, что после появления информации о яде в чемодане дипломата из РФ, данный вопрос обрел политический оттенок и создал шумиху.
ToDay News Ufa 02:35
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
Здоровье
Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор
Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 04:08
Происшествия
Три 14-летних подростка стали фигурантами дела о терроризме
В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков.
Интерфакс 06:22
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом
В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 17:42
Хоккей
Мильштейн стал агентом Сорокина в НХЛ
Ранее с Сорокиным работал агент Шуми Бабаев.
Sports.ru 11:57
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Наука
Обнаружена молекула, сжигающая жир
Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.
MedikForum.ru 00:18
Происшествия
Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже
В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре.
РБК 17:11
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая.
32CARS.ru вчера в 01:13
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Кино
Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru вчера в 11:03
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59