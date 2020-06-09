Минэнерго США повысило прогноз по стоимости нефти Brent в 2020 году на 11,4% - до 38,02 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По прогнозам на 2021 год, нефть будет стоить 47,88 долларов за баррель.

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

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Происшествия Руководство компании «Ариант» подозревают в афере на 187 млн рублей Правоохранители провели проверку и выяснили, что неустановленное лицо ООО «Агрофирмы Ариант» без законных на то оснований получило возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость (НДС), а в налоговый орган предоставило недостоверные сведения. 1