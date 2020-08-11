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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.В источнике
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Коммерсантъ

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти до $41,42

Коммерсантъ18:47
Вечерняя Москва

Минэнерго США допустило возможность переизбытка нефти в мире в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 14:24
RT на русском

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

RT на русскомвчера в 12:32
ТАСС

Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году

ТАССвчера в 12:53
REGNUM

Минэнерго США повысило прогнозы по ценам на нефть в 2020 году

REGNUMвчера в 12:36
ИА Красная Весна

Минэнерго США оценило перспективы добычи нефти в текущем и следующем годах

ИА Красная Веснавчера в 13:56
ПРАЙМ

Минэнерго США улучшило прогноз по экспорту СПГ из страны в 2020 году

ПРАЙМвчера в 12:54

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера

Из-за тяжелого физического состояния актера Михаила Ефремова, госпитализированного в реанимацию из здания Пресненского суда Москвы 11 августа, процесс по делу о смертельном ДТП отложили на неделю.
Газета.Ru05:34
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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