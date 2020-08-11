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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году

Переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,08 млн баррелей в сутки, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти до $41,42

Коммерсантъ18:47
ПРАЙМ

Минэнерго США улучшило прогноз по экспорту СПГ из страны в 2020 году

ПРАЙМвчера в 12:54
ИА Красная Весна

Минэнерго США оценило перспективы добычи нефти в текущем и следующем годах

ИА Красная Веснавчера в 13:56
ТАСС

Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году

ТАССвчера в 12:53
REGNUM

Минэнерго США повысило прогнозы по ценам на нефть в 2020 году

REGNUMвчера в 12:36
RT на русском

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

RT на русскомвчера в 12:32
Вечерняя Москва

Минэнерго США допустило возможность переизбытка нефти в мире в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 14:24

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ruвчера в 09:34
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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