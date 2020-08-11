Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

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Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.