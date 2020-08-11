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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.В источнике
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Коммерсантъ

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти до $41,42

Коммерсантъ18:47
RT на русском

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

RT на русскомвчера в 12:32
ИА Красная Весна

Минэнерго США оценило перспективы добычи нефти в текущем и следующем годах

ИА Красная Веснавчера в 13:56
ТАСС

Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году

ТАССвчера в 12:53
REGNUM

Минэнерго США повысило прогнозы по ценам на нефть в 2020 году

REGNUMвчера в 12:36
Вечерняя Москва

Минэнерго США допустило возможность переизбытка нефти в мире в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 14:24
ПРАЙМ

Минэнерго США улучшило прогноз по экспорту СПГ из страны в 2020 году

ПРАЙМвчера в 12:54

ЕС может ввести жесткие санкции против властей Белоруссии

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что власти ЕС обсуждают введение против властей Белоруссии жестких санкций за силовое подавление протестных акций в республике и фальсификацию выборов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru06:20

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49
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«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Хачатурянца

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что не видит в необходимости приглашать в РПЛ иностранных арбитров для работы с системой видеопомощи арбитрам, и заявил, что клуб готов оказать поддержку главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.
Sport24.ru06:06

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБК06:56

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от коронавируса

Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс».
Известия06:23
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ru06:46
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