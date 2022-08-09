REGNUMМинэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2022–2023 годахМинистерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $104,305 до $104,78 за баррель.REGNUMEIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 95,13 доллара за баррель с 93,75 доллара.ПРАЙММинэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 11,86 миллиона, а на следующий год - на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день.Finam.RuВ РФ отмечают транспортно-логистические проблемы на нефтяном рынке, которые связаны с ограничениями перевозок российской нефти.ПрофильЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПрофильТК ЗвездаИА Красная ВеснаПодробнее о событииМинэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023 ггИнтерфаксвчера в 14:19Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до 104,78 доллараПРАЙМвчера в 12:09Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть Brent в 2022 годуПрофильвчера в 13:07Цена нефти Brent в 2022 году будет выше, чем планировалась — Минэнерго СШАИА Красная Веснавчера в 12:48Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $104,78 за баррельТК Звездавчера в 12:34Минэнерго США опять повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 годТУТ НЬЮСвчера в 13:10Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 годТАССвчера в 12:07Показать ещёОценить4Поделиться