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Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2022–2023 годах

Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $104,305 до $104,78 за баррель.
REGNUM
EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 95,13 доллара за баррель с 93,75 доллара.
ПРАЙМ
Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 11,86 миллиона, а на следующий год - на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день.
Finam.Ru
В РФ отмечают транспортно-логистические проблемы на нефтяном рынке, которые связаны с ограничениями перевозок российской нефти.
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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023 гг
Интерфаксвчера в 14:19
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до 104,78 доллара
ПРАЙМвчера в 12:09
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть Brent в 2022 году
Профильвчера в 13:07
Цена нефти Brent в 2022 году будет выше, чем планировалась — Минэнерго США
ИА Красная Веснавчера в 12:48
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $104,78 за баррель
ТК Звездавчера в 12:34
Минэнерго США опять повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
ТУТ НЬЮСвчера в 13:10
Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
ТАССвчера в 12:07

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