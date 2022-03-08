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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2022 год до $105,22 за баррель

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2022 году до $105,22 за баррель.
RT на русском
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был повышен до 101,17 доллара за баррель с февральской оценки в 79,35 доллара, а на 2023 год - до 84,98 доллара за баррель с 64,48 доллара.
РИА Новости
Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $101,17 за баррель в 2022 году и $84,98 за баррель в 2023 году.
ТАСС
Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире.
РИА Новости

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