Банк России с 9 марта по 9 сентября устанавливает порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тысяч в наличной валюте, остальное - в рублях по курсу, говорится в сообщении ЦБ.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взяв за основу Mercedes-AMG E 63 S с 4-литровым турбомотором V8, рабочий объём двигателя в Brabus увеличили до 4,5 литров, а также установили более производительные нагнетатели и изменили программу управления.