Энергетика
Life.ruМинэнерго США предрекло падение цен на нефть в ближайшем будущем
Цены на нефть в краткосрочной перспективе пойдут на снижение из-за роста запасов чёрного золота. Такой прогноз дали в Минэнерго США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Армия и оружие
Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Вести.Ru 18:31
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Политика
Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.
Капитал страны 05:22
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Гаджеты
Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2
Vevby.ru 15:53
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Гаджеты
Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию
Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.
OAnews 19:00
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска новой модели Lada Van
Представители АвтоВАЗа впервые официально прокомментировали информацию о возможном запуске новой модели с условным названием Lada Van.
Wroom.ru 16:16
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Происшествия
Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok
По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 11:33
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Нева Спорт 08:43
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Шоу-бизнес
Бузова пригрозила Тарасову разделом имущества
Певица Ольга Бузова заявила, что может подать заявление на раздел имущества с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.
РЕН ТВ 12:30
Кино
Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия
По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Спорт
Российские гимнасты вырвали золото чемпионата мира у китайцев
REGNUM вчера в 14:44
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 19:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Космос
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 18:28