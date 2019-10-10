Цены на нефть в краткосрочной перспективе пойдут на снижение из-за роста запасов чёрного золота. Такой прогноз дали в Минэнерго США.

Минэнерго США предрекло падение цен на нефть в ближайшем будущем

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