Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад ведомства.
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