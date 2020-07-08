Энергетика
Газета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад ведомства.
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Покупатели стали отказываться от американского газа: М. Бердник — «Голос Правды»
Голос Правды08 июля в 20:29
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