Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Американский СПГ теряет позиции в Латинской Америке

Нефтегазовая вертикальвчера в 09:29

В мире упал спрос на импорт СПГ из США

REGNUM08 июля в 06:44

Вторая волна COVID-19 разорит всю СПГ-отрасль США уже в октябре

Экономика сегодня09 июля в 09:33

Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ

РИА Новости09 июля в 01:00

Эксперт оценил ситуацию с СПГ

RT на русскомвчера в 07:10

Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ

Аргументы и Факты08 июля в 06:36

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Интерфакс08 июля в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

CT news вчера в 16:38
101
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
5,4K
Шоу-бизнес

Анжелика Варум заметно похорошела на карантине

На карантине артистка не теряла времени и старалась больше времени заниматься домашними делами и проводить его на свежем воздухе.
Bimru.ru 10:33
Биатлон

Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём «Телеграм»-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.
Чемпионат 10:17
Шоу-бизнес

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета 03:06
1
Шоу-бизнес

Наташу Королеву подозревают в беременности

Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности, поскольку она стремительно набрала несколько лишних килограммов.
Pravda.Ru 06:06
2
Политика

В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути

Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 07:17
201
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
494
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова

Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
4
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
148
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
25
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
13
Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила расставание с Олегом Майами

Srnsk 03:07
41
Общество

Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым

Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.
Газета.Ru 04:32
Шоу-бизнес

Россияне раскритиковали Бориса Корчевникова за интервью с Волочковой

RuNews24.ru вчера в 11:18
8
Авто

«Русский Прадо» будет заменен компанией УАЗ на Aurus

ИнфоСМИ вчера в 05:30
73
Экономика

Деноминацию рубля предложили провести в России

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.
Реальное время вчера в 11:12
5,9K
Политика

Глава РФПИ рассказал об эффективности «Авифавира»

Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективнее американского "Ремдесивира", дешевле и поставляется в таблетках, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 10:16
1
Шоу-бизнес

Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская унизила бывшую участницу музыкального шоу «Фабрика звезд» Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton.
Lenta.ru 07:42
4
Футбол

Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 10:30
Общество

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru 09:53
230
Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
358
Фигурное катание

ISU признал Косторную лучшим новичком сезона

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".
РИА Новости 10:19
Автоспорт

Третья практика «Гран-при Штирии» отменена

Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34
Путешествия

400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.
Известия 08:21
18
Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

NewInform вчера в 12:12
26
Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм сделал предложение дочери миллиардера

После семи месяцев отношений Бруклин Бекхэм (21) решил жениться на актрисе Николе Пельтц (25).
Lisa.ru 07:00
Кино

Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
1
Происшествия

В Тверской области десятилетняя девочка получила пулевое ранение

Десятилетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением грудной клетки в Тверской области.
ТАСС 10:23
Баскетбол

Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА

Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия выложил на своей странице Fасевоок обращение к соотечественникам, которые раскритиковали его за переход в ЦСКА.
Телеканал 360° 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное