Энергетика
Газета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
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