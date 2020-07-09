Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.

Шоу-бизнес Анжелика Варум заметно похорошела на карантине На карантине артистка не теряла времени и старалась больше времени заниматься домашними делами и проводить его на свежем воздухе.

Биатлон Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём «Телеграм»-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Шоу-бизнес 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу. 1

Шоу-бизнес Наташу Королеву подозревают в беременности Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности, поскольку она стремительно набрала несколько лишних килограммов. 2

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 25

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 13

Общество Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.

Политика Глава РФПИ рассказал об эффективности «Авифавира» Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективнее американского "Ремдесивира", дешевле и поставляется в таблетках, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 1

Фигурное катание ISU признал Косторную лучшим новичком сезона Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".

Автоспорт Третья практика «Гран-при Штирии» отменена Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм сделал предложение дочери миллиардера После семи месяцев отношений Бруклин Бекхэм (21) решил жениться на актрисе Николе Пельтц (25).

Происшествия В Тверской области десятилетняя девочка получила пулевое ранение Десятилетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением грудной клетки в Тверской области.