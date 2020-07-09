Энергетика
Газета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Космос
Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 российских регионах
Москва, 9 июля 2020, 12:00 — REGNUM В России за прошедшие сутки 8 июля выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
REGNUM 09 июля в 05:00
Экономика
Еврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией
Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза.
ТАСС 02:46
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 45
В инфекционном госпитале скончалась 87-летняя кировчанка, число летальных исходов увеличилось до 45.
РИА НаВятке 04:17
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Футбол
Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета 03:35
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Политика
ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17
Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет.
Вокруг ТВ 03:45
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru вчера в 07:44
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Политика
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
ToDay News Ufa вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39