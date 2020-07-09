Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Общество Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ. 24

Общество США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 9

Армия и оружие «Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией «Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. 322

Авто Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек. 8

Общество Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля. 2

Политика В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов Период тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента республики, который пройдет в воскресенье.

Общество Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Общество Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия. 20

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,4K

Культура ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.

Общество В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии 10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.

Экономика Восстановление ЕС после кризиса оценили в 750 миллиардов евро План восстановления включает 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов.

Общество В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.