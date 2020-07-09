Энергетика
Газета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Общество
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:38
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Политика
В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов
Период тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента республики, который пройдет в воскресенье.
РИА Новости 19:38
Общество
Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей
Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается.
РБК 17:48
Общество
Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева
Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.
ТАСС 19:42
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Культура
ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы
Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:35
Футбол
Джейми Каррагер: «„МЮ“ стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»
«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.
Sports.ru 17:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 09:47
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС 19:07
Политика
Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.
РБК 18:53
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета 05:19
Культура
В Третьяковке открылась масштабная выставка о брежневской эпохе
Московский Комсомолец 08 июля в 12:07
Экономика
Восстановление ЕС после кризиса оценили в 750 миллиардов евро
План восстановления включает 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов.
Вести.Ru 09:42
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие
Украина подсчитала численность Армии РФ в Крыму
Rusvesna.su 03:38
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02