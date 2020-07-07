Энергетика
РИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Экономика
«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году
"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Машины и Механизмы 03:15
Футбол
Сегодня состоится финал Кубка Украины
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Итоги рейтинга поступили от программы для тестирования производительности устройств AnTuTu.
Evo-rus.com 06 июля в 02:16
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Кино
Джуд Лоу может сыграть в ремейке «Питера Пэна»
Британский актер Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в игровом ремейке "Питера Пэна" сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 05:47
Общество
Ъ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова спецслужбы прослушивали телефонные его телефонные разговоры, а также регулярно отсматривали электронную почту.
Live24 03:40
Политика
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 07:58
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Общество
70 рязанских семей получили медаль «За любовь и верность»
8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 пар рязанцев получили медаль «За любовь и верность».
RZN.info 04:37
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Авто
Kia представила цены на обновленный седан K5 2021
Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
Автоновости дня 02:40
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM 06:16
Политика
Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране
Национальная служба новостей 05:07
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино
Продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс
Warner Bros собирается начать работу над новой полнометражной экранизацией комиксов о Джоне Константине.
Live24 04:53
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49