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Кино Джуд Лоу может сыграть в ремейке «Питера Пэна» Британский актер Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в игровом ремейке "Питера Пэна" сообщает Variety со ссылкой на собственный источник. 2

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 238

Происшествия В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара. 6