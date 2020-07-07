Энергетика
РИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
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По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
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В Перми полиция задержала журналиста Михаила Даниловича, который устроил пикет около здания регионального ФСБ на ул. 25 Октября, 12.
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Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
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Происшествия
Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой
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