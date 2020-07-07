Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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