Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Радио Sputnik07 июля в 13:55
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Lamborghini Sian – первый серийный гибрид итальянской марки – получил версию с открытой крышей.
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РБК 10:34
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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
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Общество

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BFM.ru 08:15
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Секретарша мэра Сеула обвинила его в сексуальных домогательствах

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Препарат для лечения онкологических заболеваний заканчивается в России

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Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

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МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

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Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

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Общество

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
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В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
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Общество

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Срок лишения свободы может составить от 12 до 15 лет.
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Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
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Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

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Запасы пшеницы в регионах РФ на 1 июня оказались на минимуме за последние 6-8 лет

Запасы пшеницы в регионах РФ были на минимальном уровне за последние 6-8 лет, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс", сделанного на основе данных Росстата о запасах зерна на 1 июня.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна

Исследователи из США выяснили, что на раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна.
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