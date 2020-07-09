Энергетика
РИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минэнерго США признали неэффективность экспорта СПГ в Европу и Азию
ИА Красная Весна07 июля в 14:13
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Политика
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:59
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Авто
Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian
Lamborghini Sian – первый серийный гибрид итальянской марки – получил версию с открытой крышей.
Автоновости дня 04:28
Политика
Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты
«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова относительно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей.
РБК 10:34
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Здоровье
Препарат для лечения онкологических заболеваний заканчивается в России
Сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» заявили, что в онкологических клиниках страны заканчивается винкристин.
Цензуры.Нет 10:38
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
Общество
В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Политика
За склонение к наркотикам предлагается сажать на срок до 15 лет
Срок лишения свободы может составить от 12 до 15 лет.
Российская газета 07:28
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Экономика
Запасы пшеницы в регионах РФ на 1 июня оказались на минимуме за последние 6-8 лет
Запасы пшеницы в регионах РФ были на минимальном уровне за последние 6-8 лет, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс", сделанного на основе данных Росстата о запасах зерна на 1 июня.
Интерфакс 08:59
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Наука
На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна
Исследователи из США выяснили, что на раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна.
МедиаПоток 07:52