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РИА НовостиРИА Новости

Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).В источнике
Подробнее о событии

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Интерфаксвчера в 05:16

Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Взгляд.ру07:46

Покупатели американского СПГ продолжают отказываться от поставок: позитивно для доли рынка «Газпрома» и «Новатэка»

ПРАЙМ04:11

Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ

РИА Новости01:00

Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

Газета.Ru09:53

В Минэнерго США признали неэффективность экспорта СПГ в Европу и Азию

ИА Красная Весна7 июля в 14:13

Это бесполезно. США признали неэффективность поставок СПГ в Европу

Радио Sputnik7 июля в 13:55
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости04:56
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газетавчера в 05:17
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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК05:49
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, который в последнее время упоминается в основном в контексте популярного телесериала "Сваты", где он играет одну из ключевых ролей, выложил на своей странице в "Инстаграме" новые фотографии, сделанные во время отдыха под Астраханью.
Planet Todayвчера в 07:35
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В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК08:28
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Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК12:25
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Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета10:30
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