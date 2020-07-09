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Общество Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс". 22

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