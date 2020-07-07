Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Общество Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Врачи назвали помещения без вентиляции местом с самым высоким риском заражения коронавирусом нового типа. 49

Здоровье Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2. 4

Политика Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок» Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также возможные нарушения во время плебисцита. 72

Политика Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.

Общество Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля. 566

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,2K

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 242

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 140

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 10

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,2K

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 888

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Здоровье Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге «Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.

Политика Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых делах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 147