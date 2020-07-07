Энергетика
РИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Общество
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Врачи назвали помещения без вентиляции местом с самым высоким риском заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:47
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Здоровье
Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом
Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК 06:14
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском вчера в 07:10
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Происшествия
Более 79% заболевших коронавирусом выздоровели на Кубани
За последние сутки в крае зафиксировали 60 новых случаев. Пациентам от года и десяти месяцев до 97 лет.
Краснодарские известия 06 июля в 04:03
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Здоровье
Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге
«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
Фонтанка.Ру 06:55
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Политика
Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой
Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых делах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:03
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма
Преклонение колена противоречит русскому менталитету, заявил в среду, 8 июля, российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят.
Известия 03:04
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Автором нового проекта авто является Дмитрий Онищенко. Он поделился некоторыми деталями.
Evo-rus.com 01:30
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Политика
Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»
Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46