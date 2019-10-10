Энергетика
Экономика сегодняМинэнерго США прогнозирует падение цен на нефть
Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть, согласно прогнозу на краткосрочный период, который представлен на сайте ведомства. Североморская нефть Brent до конца года будет держать цену около 59 долларов за баррель, но уже со II квартала 2020 года подешевеет до $57, прогнозирует Минэнерго США.
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Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
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ТАСС 07:19
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Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
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Том Холланд побрился налысо ради новой роли
Звезда Marvel Том Холланд побрился налысо. Актеру пришлось сменить имидж ради новой роли.
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Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Экономика
Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ
Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Технологии
Китай создал «безголовую» подлодку
«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.
Рамблер 07:39
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Финансы
Набиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции
Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ вчера в 05:16
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Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции
Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
МедиаПоток вчера в 10:29
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07