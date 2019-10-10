Энергетика

REGNUMREGNUMМинэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть

Снижение цен на нефть в 2020 году спрогнозировало министерство энергетики (Минэнерго) США. Доклад был размещен на сайте ведомства.
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Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в 2020 году

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