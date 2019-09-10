Энергетика
ИзвестияМинэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году
Краткосрочный прогноз на 2020 год снижен на 30 тыс. баррелей в сутки — до 13,23 млн баррелей. Таким образом, в США в 2019 году уровень добычи нефти составит около 12,2 миллиона баррелей в сутки. Он увеличится на 1,2 млн по сравнению с уровнем предыдущего года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год
Агентство нефтегазовой информации00:31
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Политика
Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 12:19
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
Со второй женой Натальей Кикнадзе телеведущий учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Музыка
Green Day приедут в Москву с новым альбомом
ИА InterMedia вчера в 13:22
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
На главу офиса Зеленского надели наручники
На главу офиса президента Украины Андрея Богдана надели наручники. Об этом чиновник поведал в своем Facebook-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 17:14
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
Мэр Сочи Алексей Копайгородский вступил в должность
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали из финалистов конкурса на должность главы курорта новым мэром вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского.
РИА Новости 02:42
Общество
Москвичей ждет самый теплый день осени
Вести.Ru 01:59
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб. Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.
Коммерсантъ 00:59
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Технологии
TikTok-инвестиции. Как заработать на мобильных приложениях из Китая
Аналитики рассказали РБК Quote, на каких разработчиках мобильных приложений в Китае можно заработать.
РБК вчера в 23:31
Политика
Ролики личности в истории. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму в YouTube. Публикуем заключение эксперта ФСБ и разгромный отзыв филологов РАН
Студента Высшей школы экономики Егора Жукова пытались обвинять в участии в массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса).
Новая газета 02:00
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском вчера в 18:04