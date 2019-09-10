Энергетика
ИзвестияМинэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году
Краткосрочный прогноз на 2020 год снижен на 30 тыс. баррелей в сутки — до 13,23 млн баррелей. Таким образом, в США в 2019 году уровень добычи нефти составит около 12,2 миллиона баррелей в сутки. Он увеличится на 1,2 млн по сравнению с уровнем предыдущего года.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год
Агентство нефтегазовой информации00:31
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