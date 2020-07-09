Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа. За июнь и июль зарубежные клиенты отменили поставки 70 партий. В министерстве полагают, что в августе покупатели откажутся еще от 40 партий СПГ.
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Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

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Радио Sputnik07 июля в 13:55
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В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
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Газета.Ru вчера в 11:31
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Авто

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Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
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Общество

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

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Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане

В Казахстане распространяется неизвестная пневмония, намного более смертоносная, чем коронавирус.
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

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Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
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«Marvel платит мне копейки»: создатель «Ходячих мертвецов» высказался о работе на крупную студию

Создатель вселенной «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман поделился с изданием ComicTropes подробностями своей работы на всемирно известную корпорацию.
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Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
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Эксперт рассказал, где опасно хранить зарядные устройства

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Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что "тандем" президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался. о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали.
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
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