Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа. За июнь и июль зарубежные клиенты отменили поставки 70 партий. В министерстве полагают, что в августе покупатели откажутся еще от 40 партий СПГ.

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. 870

Общество После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 23

Политика Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента. 3

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 324

Общество ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 392

Наука У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. 182

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 799

Гаджеты Эксперт рассказал, где опасно хранить зарядные устройства Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин сообщил, где опасно хранить зарядные устройства и чем грозит использование подделок.

Биатлон Губерниев: «Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР» Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может снят свою кандидатуру с досрочных выборов главы организации.

Шоу-бизнес Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia. 24

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K