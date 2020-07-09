Энергетика
Деловое.ТВМинэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа. За июнь и июль зарубежные клиенты отменили поставки 70 партий. В министерстве полагают, что в августе покупатели откажутся еще от 40 партий СПГ.
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В Минэнерго США признали неэффективность экспорта СПГ в Европу и Азию
ИА Красная Весна07 июля в 14:13
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Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском вчера в 15:08
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском вчера в 17:10
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 08 июля в 15:30
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru вчера в 11:31
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС
Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
Общество
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
Здоровье
Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане
В Казахстане распространяется неизвестная пневмония, намного более смертоносная, чем коронавирус.
Комсомольская правда 01:59
Кино
В Новой Зеландии возобновят съемки сериала «Властелин колец»
Комсомольская правда вчера в 06:12
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today 08 июля в 07:35
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 04:03
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Культура
«Marvel платит мне копейки»: создатель «Ходячих мертвецов» высказался о работе на крупную студию
Создатель вселенной «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман поделился с изданием ComicTropes подробностями своей работы на всемирно известную корпорацию.
Телепрограмма 01:31
Технологии
Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
Гаджеты
Эксперт рассказал, где опасно хранить зарядные устройства
Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин сообщил, где опасно хранить зарядные устройства и чем грозит использование подделок.
Вечерняя Москва вчера в 22:37
Биатлон
Губерниев: «Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может снят свою кандидатуру с досрочных выборов главы организации.
Sport24.ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia.
CT news вчера в 12:36
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Медведев назвал свои отношения с Путиным товарищескими
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что "тандем" президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался. о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали.
REGNUM вчера в 05:32
Общество
Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
ТАСС 01:36